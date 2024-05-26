İsrail Polisi Gösteriye Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Polisi Gösteriye Müdahale Etti

İsrail Polisi Gösteriye Müdahale Etti

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericiler, esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası taleplerini dile getirerek ülke genelinde protestolar düzenlemişti.

26.05.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla sürdü.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçimlere gidilmesini istedi.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti, en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede yaşanan olayda en az bir kişi yaralandı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenlemişti.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Polisi Gösteriye Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:19 İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi
20:41 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP’li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu’da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
22:19 AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 01:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Polisi Gösteriye Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement