İsrail Polisi Mescid-i Aksa\'da Namaz Kılmak İsteyen Filistinlilere Engel Oluyor

İsrail polisinin 7 Ekim'den bu yana 20. cuma namazında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemesiyle gerginlik yaşandı.
İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde kontrol noktaları kurarak konuşlandı.
Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, özellikle gençleri bu kontrol noktalarından geri çevirdi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinliler, Eski Şehir'in Esbat (Aslanlı) Kapısı çevresinde toplandı.
Filistinliler, cuma namazını Aslanlı Kapı çevresinde kılmak istediğinde ise İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. İsrail polisi, Filistinlileri cop ve zor kullanarak alandan uzaklaştırdı.
Taraflar arasında arbede yaşanırken bir İsrail polisi, otomatik tüfeğiyle Filistinlilere doğru nişan alır biçimde mevzilendi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir kaynak, İsrail polisinin engellemeleri karşısında normal zamanlardaki cuma namazlarına göre daha düşük sayıda kişinin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılabildiğini belirtti.
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu cuma namazını Aksa'da kıldı
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geldi.
Demirer, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Tüm dünya, Kudüs şehri çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gazze'deki savaş maalesef hala devam ediyor, insanlar ölüyor. Bunun sonucu olarak da Kudüs dahil bir gerginlik yaşanıyor.
Mescid-i Aksa'ya giriş-çıkışlar kontrol altında. Fakat Müslümanlar, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geliyor, biz de geldik. Eskisi gibi kalabalıklar yok ama inşallah yakında bu durum düzelir. Mescid-i Aksa, büyük şanlı günlerine kavuşur."
Aksa'nın yakında dünyanın, bölgenin merkezi haline geleceğine dikkati çeken Demirer, "bütün Müslümanların dua etmek için ramazan ayını ifa etmek üzere bu kutsal mekanda toplanmasını ümit ettiğini" dile getirdi.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin girişlerine kısıtlama getiriyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Namaz Kılmak İsteyen Filistinlilere Engel Oluyor - Son Dakika
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