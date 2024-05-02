İsrail, Refah kentine olası kara saldırısı için alternatif arayışında

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine olası kara saldırısına alternatif arayışında olduğu bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, "İsrail ordusu, eğer bu operasyon gerçekleşmezse Refah'ta geniş çaplı bir operasyon için alternatifleri araştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Güvenlik güçleri, her durumda, Hamas'ın kaçakçılık yollarını kesmek için Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) belli hedefli bir operasyon yapılması gerektiğine inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynak ise " Tel Aviv'in ordu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilmeyi olumlu değerlendirmeye hazır olduğu" iddiasında bulundu.

Aynı kaynak bunun, İsrail'in anlaşmadaki tavizlerin bir parçası olarak ödemeyi kabul edebileceği yüksek bir bedel olduğunu kaydetti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.