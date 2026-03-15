İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Sınırlı Geçişe Açtı - Son Dakika
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Sınırlı Geçişe Açtı

İsrail, Refah Sınır Kapısı\'nı Sınırlı Geçişe Açtı
15.03.2026 22:44
İsrail, İran'ın misillemelerine yanıt olarak Gazze-Mısır Refah Sınır Kapısı'nı sınırlı işleme açtı.

TEL İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kapatılmadan önceki yürürlükteki mekanizmanın işletileceği belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine 18 Mart'ta tekrar açılması kararının, ordu komuta kademesince yapılan değerlendirmeler sonrası alındığı ifade edildi.

İsrail basını, söz konusu mekanizma kapsamında Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağı ve İsrail'in onay vermesi halinde Filistinlilerin geçiş yapabileceğini aktarıyor.

Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinden Gazze Şeridi'ne giren Filistinliler, İsrail'in bölgede kurduğu "Nekaz Regavim" kontrol noktasına varmalarının ardından sorguya tabi tutuluyor.

-İsrail, Refah'ı İran'a saldırıları başlattığı gün kapatmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Mısır, Gazze, Refah, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Sınırlı Geçişe Açtı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Sınırlı Geçişe Açtı - Son Dakika
