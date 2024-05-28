İsrail, Refah'ta bir çadır kampını daha vurdu: 21 ölü, 64 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Refah'ta bir çadır kampını daha vurdu: 21 ölü, 64 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin batısında bulunan El Mevasi çadır kampına düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 64 kişi de yaralandı. Bu saldırı, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Tal Al-Sultan Kampı saldırısından birkaç gün sonra gerçekleşti.

28.05.2024 22:55
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- İsrail bir kez daha Refah'ta çadır kampı vurdu: 21 ölü, 64 yaralı

REFAH - İsrail'in Refah'ta bulunan El Mevasi çadır kampına düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 64 kişi de yaralandı.

İsrail, bir kez daha Refah'ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

El Mevasi, İsrail tarafından güvenli olarak belirlenen yerler arasında bulunurken, çadırların bulunduğu bölgeye 4 tank mermisinin isabet ettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Refah, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Refah'ta bir çadır kampını daha vurdu: 21 ölü, 64 yaralı - Son Dakika

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