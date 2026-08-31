İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 10 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 10 Yaralı

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İsrail'in ateşkes antlaşmasını ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkes antlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki belediye parkı yakınlarında bir apartmanın girişini hedef alan İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde açtığı ateşle 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 5'inin İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu Gazze Limanı bölgesinde yaralanan balıkçılar olduğu belirtildi.

Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın saldırısı sonucu 16 yaşında bir çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda İsrail askeri araçlarının yoğun ateşi ve topçu saldırılarında Filistinli bir kadın da ağır yaralandı. Saldırılarda 3 kişinin daha yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 385 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 456 Filistinlinin öldüğü, yaralı sayısının ise 174 bin 496 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 10 Yaralı - Son Dakika

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