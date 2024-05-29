İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler evlerini terk ediyor

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GAZZE, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail saldırıları giderek şiddetini artırırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çok sayıda Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in kenti bombalaması nedeniyle son üç hafta içinde yaklaşık bir milyon kişinin Refah'tan ayrıldığını belirtti.

Açıklamada kentteki gıda ve su yetersizliğine, hijyen sorunlarına ve elverişsiz yaşam koşullarına dikkat çeken BM kuruluşu, "yardım ve koruma sağlamak her geçen gün neredeyse imkansız hale geliyor" ifadesini kullandı.