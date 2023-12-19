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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi hizmet dışı kaldı - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun saldırıları ve kuşatması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı. İsrail'in hedef alma ve sağlık çalışanlarını alıkoyma politikası sonucunda Gazze'de sağlık hizmeti veren tek hastane kapatıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze\'deki El-Ehli Baptist Hastanesi hizmet dışı kaldı
19.12.2023 - 18:21,
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, kuşatması ve sağlık çalışanlarını alıkoyması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde sağlık hizmeti veren tek hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Kudra açıklamasında, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi (İsrail'in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından Gazze kentinde faaliyet gösteren tek hastaneydi.

Filistin Kızılayı, 14 Aralık'ta, İsrail tanklarının hastaneyi kuşattığını ve şiddetli çatışmalar nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü ortadan kaldırarak 800 bin kişinin yerinden edilmesini ve binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastalığı bulunan kişinin sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyi amaçladığını söylemişti.

İsrail ordusunun El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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