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İsrail saldırıları nedeniyle UNRWA tesisleri kapasitesinin 4 katı Filistinliyi barındırıyor - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle UNRWA tesisleri kapasitesinin 4 katı Filistinliyi barındırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin orta ve güney kesimlerindeki tesislerinin, kapasitesinin 4 katından fazla sayıda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliyi barındırdığını duyurdu. UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki UNRWA tesislerine ortalama 12 bin Filistinlinin sığındığı ve bu sayının tesislerin kapasitesinin 4 katı olduğu belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle UNRWA tesisleri kapasitesinin 4 katı Filistinliyi barındırıyor
02.01.2024 - 17:25,
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin orta ve güney kesimlerindeki tesislerinin, kapasitesinin 4 katından fazla sayıda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliyi barındırdığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki UNRWA tesislerine ortalama 12 bin Filistinlinin sığındığı ve bu sayının tesislerin kapasitesinin 4 katı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi genelindeki 155 UNRWA tesisinde 1,4 milyon yerinden edilen Filistinlinin kaldığına vurgu yapıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilere ilişkin açıklamada, yaklaşık 400 bin Filistinlinin güvenli bir yer arayışıyla, UNRWA tesislerinin civarında kaldığı ve bu tesislerde sunulan hizmeti aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 60 UNRWA tesisinin doğrudan, 68'inin de dolaylı olarak hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarına işaret edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki UNRWA tesislerinde en az 314 yerinden edilen Filistinlinin öldürüldüğü, 1129'unun da yaralandığının altı çizildi.

UNRWA verilerine göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

İsrail'in saldırıları ve bölge halkını göçe zorlaması nedeniyle Gazze'deki barınma merkezlerinde ciddi kalabalıklar mevcut.

Yiyecek, içecek ve temel hijyen malzemeleri eksikliği nedeniyle söz konusu barınaklarda bulaşıcı hastalıklar baş gösteriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması nedeniyle hastanelerdeki durumun felaket seviyesine geldiği, tıbbi ihtiyaçların yanı sıra yaralıların koridorlarda yatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Bakanlık, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce günlük 600 yardım tırının gönderildiği Gazze'ye, insanların temel ihtiyaçlarında ciddi artışın baş gösterdiği son 2,5 ayda gönderilen yardım tırları ise günlük 70'i geçmiyor.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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