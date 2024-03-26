İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde binlerce öğrenci öldü

İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 826 öğrencinin öldürüldüğü bildirildi.
Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yaklaşık 6 aydan beri abluka altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılar sonucu ölen ve yaralanan öğrencilerle ilgili bilgi verildi.
İsrail'in saldırıları sebebiyle 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde 5 bin 826 Filistinli öğrencinin öldürüldüğü, 9 bin 570 öğrencinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da da bu süre zarfında 55 öğrencinin öldürüldüğü, 329'unun yaralandığı ve 103'ünün ise gözaltına alındığı kaydedildi.
Bu süre zarfında İsrail saldırılarında 408 okulun hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 264 öğretmen ve eğitim çalışanının öldürüldüğü, 960'ının yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 620 bin Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki çoğu öğrencinin İsrail saldırıları sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığı da vurgulandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda şu ana kadar 65'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı ve 286'sı Filistin hükümetine bağlı, toplam 351 okulun vurulduğu kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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