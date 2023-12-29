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İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki El-Avde Hastanesi büyük yıkıma uğradı - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki El-Avde Hastanesi büyük yıkıma uğradı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin, uğradığı büyük yıkım, 18 gün boyunca kuşatma altında tutulması, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin öldürülmesi ve hastane müdürü dahil birçok kişinin alıkonulması gibi pek çok suça sahne olduğu ortaya çıktı. Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, 2,5 ayı aşkın bir süre İsrail güçlerinin, saldırılarına ve baskınlarına maruz kaldı, ablukaya alındı, askeri kışlaya çevrildi ve çalışanları öldürüldü.

İsrail saldırıları sonucu Gazze\'deki El-Avde Hastanesi büyük yıkıma uğradı
29.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:18
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin, uğradığı büyük yıkım, 18 gün boyunca kuşatma altında tutulması, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin öldürülmesi ve hastane müdürü dahil birçok kişinin alıkonulması gibi pek çok suça sahne olduğu ortaya çıktı.

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, 2,5 ayı aşkın bir süre İsrail güçlerinin, saldırılarına ve baskınlarına maruz kaldı, ablukaya alındı, askeri kışlaya çevrildi ve çalışanları öldürüldü.

İsrail askerlerinin çekilmesiyle birlikte hastaneye giren AA ekibi, yaşanan yıkımı görüntüledi. Hastanenin pek çok bölümünün savaş alanını andırdığı, bazı odalar ile bölümlerin büyük yıkıma maruz kaldığı kameralara yansıdı.

İsrail güçleri tarafından yaklaşık 10 gün önce alıkonan ve bilinmeyen bir yere götürülen Hastane Müdürü Ahmed Muhenna'nın yerine vekalet eden hastane cerrahlarından Bekr Ebu Safiyye, askerlerin çekilmesinin ardından hastanede yaşananları anlattı.

Doktorlar yaklaşık 80 gün hastaneden hiç ayrılmadı

Saldırıların başladığı ilk günden beri hastanede olduklarını ve doktorların büyük kısmının yaklaşık 80 gün hastaneden hiç ayrılmadığını aktaran Ebu Safiyye, bu süreç içerisinde çok sayıda yaralı ve şehidin hastaneye getirildiğini kaydetti.

Ebu Safiyye, başından yaralanan ya da yoğun bakıma muhtaç ağır yaralıları daha teşekküllü hastanelere yönlendirdiklerini, kendilerinin ise çoğu kol ve bacak olmak üzere yüzlerce ameliyat gerçekleştirdiğini anlattı.

Ebu Safiyye, hastanede şu anda teknisyen, idareci ve sağlık çalışanı olmak üzere 97 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Hastane çalışanları İsrail askerlerinin hedefi oldu

İsrail güçlerinin, 18 gün boyunca hastaneyi yoğun kuşatma altında tuttuğunu söyleyen Ebu Safiyye, "Camlardan ve kapılardan bile bakamıyorduk. İsrail uçakları savaşın başında hastanenin üçüncü katını bombaladı. Bu saldırıda 3 doktor ile bir refakatçi hayatını kaybetti, Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte çalışan 2 hemşire de yaralandı." dedi.

Ebu Safiyye, hastanenin ablukaya alındığı dönemde de biri gönüllü hemşire diğeri çalışan olmak üzere 2 kişinin İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü dile getirdi.

Ebu Safiyye 26 Aralık'ta da hastanenin 2 ayrı katında toplam 4 odanın hedef alındığını, bu saldırıda da açılan ateş sonucu başından yaralanan bir çalışanın öldüğünü dile getirdi.

Hastanedeki erkekleri iç çamaşırlarıyla dışarı çıkarttılar

İsrail güçlerinin, 18 gün boyunca hastaneyi ablukaya aldığını yaklaşık bir hafta önce de ablukayı kaldırdığını anlatan Ebu Safiyye, bu süreçte hastaneye hiçbir tıbbi malzeme, yakıt ya da gıdanın girmediğini belirtti.

İsrail askerlerinin hastaneye girdiğinde yaptıklarını da anlatan Ebu Safiyye, "İsrail güçleri bir gece hastaneye gelerek müdürü çağırdı ve onu alıp götürdü. Ertesi gün bir mesajla geri getirdi. Mesajda 16 yaş ve üzerindeki erkeklerin iç çamaşırlarıyla 20'şerli gruplar halinde dışarı çıkmaları isteniyordu." diye konuştu.

Hastane Müdürü dahil 12 kişinin nerede olduğu halen bilinmiyor

Ebu Safiyye, bu mesajın ardından 86 kişinin dışarı çıktığını, birkaç saat sonra 12 kişi hariç herkesin geri döndüğünü, dönmeyenler arasında hastanenin müdürü Muhenna'nın da olduğunu aktardı.

Ebu Safiyye alıkonulan kişiler arasında 4 yerinden edilen, sağ bacağı ampüte edilmiş bir yaralı ve bir refakatçi bulunduğuna, kalanının ise sağlık çalışanı olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, El-Avde Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurmuştu.

Askerlerin, Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın ise serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA
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