İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'deki Sağlık Hizmetleri Yetersiz Kalıyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'deki Sağlık Hizmetleri Yetersiz Kalıyor

İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze\'deki Sağlık Hizmetleri Yetersiz Kalıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, "İsrail ordusunun kasıtlı olarak sağlık kurumlarını hedef alması sonucunda sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kötüleşen insani şartlar" konusunda uyarıda bulundu.

11.06.2024 16:02
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, "İsrail ordusunun kasıtlı olarak sağlık kurumlarını hedef alması sonucunda sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kötüleşen insani şartlar" konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırılarının hayati tehlike oluşturması sebebiyle ambulanslar hasta ve yaralıları taşımak için kente giremiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in kasıtlı olarak ambulansları hedef alması sebebiyle başta Refah kenti olmak üzere birçok bölgede yaralıları taşımak için hayvanların çektiği arabaları kullanmak zorunda kalıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle sahra hastanelerinin yerlerini değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Sağlık hizmeti verilmesi için sahra hastanelerinin artırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca bu hastanelerin İsrail saldırılarından korunması gerektiğine dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki ve Gazze kentindeki duruma ilişkin açıklamada, "Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde kanalizasyon suları yayılıyor. Bu durum, başta hastanedeki hasta ve yaralılar olmak üzere Filistinlilerin hayatını tehdit bir çevre ve sağlık tehlikesi oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, birçok kez baskın düzenleyip harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yerleşkesinde bazı kliniklerin ve çeşitli bölümlerin yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunulabilmesi için yeniden faaliyete geçirilebildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmış ve Mısır'la olan sınır kapısının Gazze'deki tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Refah'a kara saldırıları düzenlemesi ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle bölgedeki insani koşullar kötüleşiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, birçok kez İsrail ordusunun hedef alması nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'deki Sağlık Hizmetleri Yetersiz Kalıyor - Son Dakika

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