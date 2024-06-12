İsrail saldırıları sonucunda Lübnan'ın güneyinde tarım arazileri tahrip oldu

Güncel

BEYRUT, 12 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail saldırılarında 1.250 hektar büyüklüğünde tarım arazisinin tahrip edildiğini, 340.000 besi hayvanının telef olduğunu ve ülkenin güneyindeki çiftçilerin yaklaşık yüzde 70'inin işsiz kaldığını söyledi.

Salı günü Ürdün'de düzenlenen Gazze şeridindeki insani krize acil müdahale konulu uluslararası konferansta konuşan Yasin, İsrail saldırılarının birçok kişiyi çiftçilikle uğraştıkları bölgeleri terk etmek zorunda bıraktığını ve yerel ekonomiyi durgunluğa sürüklediğini ifade etti.

Yasin, Litani Nehri boyunca kademeli olarak güneyden kuzeye doğru genişleyen İsrail saldırılarının, yaklaşık 96.000 bölge sakinini sınırdaki kasaba ve köyleri terk etmek zorunda bıraktığını, 60.000 kişinin ise hareket alanının kısıtlı olduğu güvensiz ve yeterince hizmet alamayan bölgelerde kaldığını vurguladı.

Bakan, saldırıların Lübnan'da halihazırda zorlayıcı olan durumu daha da ağırlaştırarak, kamu sektörünün destek sağlama ve toplum, sağlık ve eğitimle ilgili hizmetler sunma kabiliyetini daha da baskıladığını belirtti.

Hükümetin ulusal ve bölgesel düzeylerdeki insani yardım müdahale mekanizmalarında Birleşmiş Milletler ile yakın temas halinde çalıştığını kaydeden Yasin, önümüzdeki üç ay içinde çatışmalardan kaynaklanan ihtiyaçlara yönelik müdahalenin sürdürülüp genişletilmesi için insani yardım aktörlerinin yaklaşık 72,4 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.