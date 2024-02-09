İsrail Saldırılarına Maruz Kalan Filistinliler

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İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden Filistinliler, kısmen çekilmenin gerçekleştiği bölgelerdeki evlerini kontrol amaçlı geldiklerinde İsrail saldırılarına maruz kalıyor.

Yerlerinden edildikleri bölgelere dönmeye çalışan Filistinliler, hava saldırılarının yanı sıra İsrail keskin nişancılarının da kurbanı oluyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndayken yerinden edilen Şenti ailesi de İsrail güçleri çekildiği için güvenli olduğu düşüncesiyle evlerindeki hasarı incelemek için dönenlerden.

Gazze'nin kuzey bölgelerindeki "aldatıcı sakinlik" nedeniyle cesaretlerini toplayıp aile bireylerini bir araya getirerek evlerine dönme kararı alan Şenti ailesinden 10 kişi, evlerine ulaştıklarında İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail'in kuşatması altında zor şartların hakim olduğu Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanlarının yanı sıra saldırı İHA'larının da yaygınlaşması, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hareket etmesine, yaralı ve cenazelerin hastaneye taşınmasına engel oluyor.

"Aile bireylerim evlerini kontrol etmek için gitti, cenazeleri geldi"

İsrail'in saldırısında ailesinden 10 kişiyi kaybeden İbrahim Şenti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile bireylerinin zararı kontrol etmek için evlerine döndüğü sırada doğrudan hedef alındığını ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şenti, "Aile bireylerim, İsrail'in kara saldırısı düzenlediği sürede evlerini kontrol etmek için gitti ve cenazeleri geldi. İşgalci İsrail onlara acımadı." ifadelerini kullandı.

Cibaliya kampının doğusunun ciddi bombardımana maruz kaldığını aktaran Şenti, şöyle devam etti:

"İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya kampının doğu bölgelerinde yaşadığımız yerlerden edildik ve şimdi, İsrail işgalinin büyük ölçüde yıktığı evlerimize dönmenin hayalini kuruyoruz."

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun bombardımanı ve ateş açması nedeniyle bölge halkının Cibaliya kampının doğu bölgelerindeki evlerine ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.

Evine ulaşmak isteyen herkes tehlike altında

AA muhabirine konuşan görgü tanığı, evlerine ulaşmak isteyen herkesin, bombardıman veya bölgede sıkça görülen İHA'ların ateş açma tehlikesine maruz kaldığını dile getirdi.

Tanıklar, Filistinlilerin evlerine dönmekten ve İsrail'in bölgede tampon bölgeler oluşturmasından korktuklarını aktardı.

İsrail ordusu, yakın zamanda Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınındaki tüm mahallelerin ve sivil binaların bombalandığını ortaya koyan videolar yayımladı.

İsrail basını da "ordunun, Gazze sınırında tampon bölge oluşturmak amacıyla bazı binaları yıkmaya başladığını" yazmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'nin etrafında bir "tampon bölge" oluşturma planına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Gazze'nin sınırlarının herhangi bir şekilde daraltıldığını görmek istemiyoruz, bunu desteklemiyoruz." demişti.

İsrail güçlerinin 27 Ekim 2023'te karadan işgale giriştiği Gazze kentinin kuzey bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 1 Şubat'ta çekilmesiyle İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkımın boyutları ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, Aralık 2023'te kademeli olarak Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden çekilmeye başlamış ve bunu ocak ayında Gazze kentinin belirli bölgelerindeki çekilmeyle sürdürmüştü.