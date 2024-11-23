İsrail Saldırılarında 189 Gazeteci Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 189 Gazeteci Öldü

7 Ekim'den beri İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 189 gazeteci hayatını kaybetti.

23.11.2024 14:47
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 189'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Son olarak gazeteci ve Gazze İslam Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Vail İbrahim Ebu Kafeh'in İsrail'in saldırılarında hayatanı kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 189 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçtan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 189 Gazeteci Öldü - Son Dakika

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