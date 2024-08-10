İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesi kınandı.

10.08.2024 05:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler yaşamlarını yitirdi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması, soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" istendi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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