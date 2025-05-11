İsrail Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de yeniden başlattığı saldırılarda 8 çocuk da dahil 26 Filistinli öldü.

11.05.2025 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların da hedef alındığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus, Deyr el-Belah, Gazze ve Refah kentlerinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar, evler ve araçlar, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırılarında aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 720 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 513 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 829'a, yaralıların sayısı da 119 bin 554'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 yaralı İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Putin’in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski’nin önemli bir şartı var Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı
Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Tuğçe Tayfur’dan imalı Anneler Günü mesajı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı
8’inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

08:33
Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi
Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi
07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
13:20
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
13:19
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
13:00
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
12:51
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 08:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.