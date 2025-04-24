İsrail Saldırılarında 38 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 6'sı aynı aileden 38 Filistinli yaşamını yitirdi.

24.04.2025 17:07
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında, 6'sı aynı aileden 38 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik aile yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'a bağlı es-Sevariha bölgesinde de İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Kiyzan en-Neccar bölgesinde Neccar ailesine ait evi hedef alması sonucu bir adam ve eşi öldü.

Kentin el-Attar bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde pazar yerini bombaladı

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin merkezinde İsrail ordusunun pazar yeri içindeki polis noktasını bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, AA muhabirine, İsrail'in Cibaliya'yı hedef alan saldırısının ardından 10 Filistinlinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Cibaliya'daki halk pazarı içinde bulunan polis noktasını bombaladığını kaydetti.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir araya gelen Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Zevayide beldesindeki bir aşevinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine, Gazze kentinin Yermük bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef alan saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralıların ve cenazelerin Şifa Hastanesine getirildiğini söyledi.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın olduğunu aktaran görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 38 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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