İsrail Saldırılarında 55 Bin Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL-GAZZE SINIRI, 13 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından yükselen dumanlar, 12 Haziran 2025.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 55.207 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)