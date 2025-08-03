İsrail Saldırılarında 55 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 27'si insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 55 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Kızılay merkezi ve bir okul hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise Filistin Kızılayına ait bir merkez ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Emel Okulunu hedef aldı.

Han Yunus'un batısındaki Yabani Mahallesi'ndeki okul, İsrail güçlerince vuruldu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini vurdu. Saldırıda 1 Kızılay görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle merkez binasının ilk katında yangın çıktığı aktarıldı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde ise sivillerin toplandığı alan hedef alındı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri ve sivil savunma güçleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, Tuffah ve Zeytun mahallelerinde enkaz altından 22 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

Filistinlilerin evleri havaya uçuruluyor

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri gece yarısından sonra Han Yunus'un farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerini havaya uçurmayı sürdürdü.

Patlamalar sonrası şarapnel parçalarının kentin batısına kadar ulaştığı ve zorla yerinden edilen Filistinlilerden bazılarının yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde de konutları ve tesisleri bombalamaya devam etti.