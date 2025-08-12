İsrail Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 11'i çocuk en az 58 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları, sivillerin evlerini ve yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Son saldırılarda Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateşte ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

İsrail'in orta kesimdeki Deyr el-Belah'ta sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlendiği saldırıda 5'i aynı bölgede, 2'si ise bir araca yapılan saldırıda olmak üzere 7 kişi öldürüldü.

Gazze'nin güneyinde ise bir eve yönelik saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Söz konusu can kayıplarına ek olarak, İsrail ordusu dün sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'nin farklı bölgelerinde en az 28 Filistinliyi daha öldürdü.???????

Dün sabahtan bu yana süren bombardımanlarda özellikle Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki yapılar hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılarda 61 bin 499 kişinin öldüğünü, 153 bin 575 kişinin yaralandığını, 9 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.