İsrail Saldırılarında Gazze\'deki Filistin Kızılay Merkezleri Yıkıma Uğradı

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İsrail ordusunun, 126 gündür devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki Filistin Kızılay merkezleri büyük yıkıma uğradı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınları nedeniyle, Cibaliya beldesi, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi ve Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayı merkezlerinin ciddi zarar gördüğünü aktardı.

İsrail askerlerinin Filistin Kızılayına ait araçların yanı sıra Kızılay merkezlerinin içinde bulunan ekipmanları da imha etmesi nedeniyle bu merkezler hizmet dışı kaldı.

İsrail güçlerinin ocak ayının sonunda Cibaliya kentinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan yıkıma ilişkin bilgi veren görgü tanıkları, şiddetli hava saldırılarının hedefi olan kentteki Kızılay merkezinde ciddi hasarın oluştuğunu, binanın bazı katlarının yıkıldığını aktardı.

Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesinde bulunan Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi de İsrail tanklarının hedef alması sonucu büyük yıkıma uğradı.

"İsrail, Kızılay merkezlerini hizmet dışı bırakmak için hedef alıyor"

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kızılay merkezlerini ve araçlarını hizmet dışı bırakmak için kasıtlı bir şekilde hedef alıyor." dedi.

?Nims, "İsrail'in Kızılay merkezlerine yönelik en şiddetli saldırıları Gazze'nin kuzeyinde meydana geldi, merkezi hizmet dışı bıraktı, sağlık ve insani krize sebep oldu." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde Filistin Kızılayına bağlı sadece bir sağlık noktası bulunduğuna dikkati çeken Nims, burada yalnızca ilk yardım hizmeti sunabildiğini söyledi.

Nims, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik tıbbi, insani ve gıda yardımlarını kesmesinin bölgedeki yüzbinlerce Filistinlinin sağlık ve insani durumunu kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Han Yunus'taki duruma ilişkin Nims, "Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesini kuşatan İsrail ordusu, oksijen, tıbbi malzeme, gıda ve su gibi temel ihtiyaçların hastaneye girişini engelliyor." şeklinde konuştu.

Nims, Emel Hastanesinde sağlık görevlisi, idari çalışan ve hastalarla birlikte 200'den fazla kişinin bulunduğuna dikkati çekti.

Hastaneler İsrail kuşatması altında

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerde daha önce de yaptığı gibi uzun süreli kuşatmanın ardından hastaneye baskın düzenleyip tahrip etmesinden, sağlık çalışanları ile saldırılardan kaçıp hastaneye sığınan yerinden edilmiş Filistinlileri alıkoymasından endişe ediliyor.

İsrail ordusu, daha önce Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere uyguladığı kuşatmaların ardından baskınlar düzenlemiş, hastanedeki Filistinlileri bilinmeyen yerlere götürerek alıkoymuştu.

Alıkonulan Filistinliler, serbest bırakıldıktan sonra İsrail güçleri tarafından işkenceye uğradıklarını belirtmişti.

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları neticesinde 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Yerinden edilen Filistinliler, hastanelerde, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Şubat'ta su eksikliği nedeniyle Gazze'de hastalıkların endişe verici bir biçimde yayıldığını duyurmuştu.

Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalar, Gazze'de 5 yaş altı çocuklarda akut gıda güvensizliğinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.