İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başkentte "Şehitler Gecesi" düzenlendi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başkentte "Şehitler Gecesi" düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için "Şehitler Gecesi" düzenlendi.

23.02.2025 01:16
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Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için "Şehitler Gecesi" düzenlendi.

Kuzey Ankara Külliyesi Takva Kongre Merkezi'nde, "Direniş, Şehadet, Gazze" temasıyla organize edilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı yüzlerce protesto ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazze'de soykırım suçu işleyen çifte vatandaş İsraillilere yönelik suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eminoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Programa katılan Hamas Siyasi Büro Üyesi Mervan Muhammed Ebu Ras da 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun Kudüs'ün özgürlüğü için yapıldığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Ras, "Aksa Tufanı operasyonu Müslümanları bir araya getirmek için yapılmıştır." dedi.

Müslümanların İsrail karşısında mücadele eden Filistin'e destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ras, "İslam alemi, direnen Filistin halkına destek vermekle mükelleftir. Bu siyonist işgale son vermek sadece Filistinlilerin değil İslam aleminin de görevidir." diye konuştu.

İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kıranşal da İslam ülkeleri liderlerinin Filistin'de yaşanan katliamları önlemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İslam aleminin yaşanan zulme karşı birleşmesi gerektiğini söyleyen Kıranşal, birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek Filistin'e destek eylemleri yapan ANFİDAP'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e destek protestolarını haberleştiren Anadolu Ajansı ve bazı basın kuruluşlarına plaket verildi.

Etkinlik, müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu'nun Filistin temalı konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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