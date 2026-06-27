İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4 Bin 246 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4 Bin 246

27.06.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 246'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 246'ya ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 246'ya yükseldi, 12 bin 190 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 243 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4 Bin 246 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 22:13:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4 Bin 246 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.