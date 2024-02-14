İsrail saldırılarından etkilenen hastalar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
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İsrail saldırılarından etkilenen hastalar Türkiye'ye getiriliyor

İsrail saldırılarından etkilenen hastalar Türkiye\'ye getiriliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır üzerinden geçişleri sağlanan hastalar ve refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Türkiye'ye getiriliyor. A400M uçağı, 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ve 12 sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak üzere Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandı. Öte yandan, Kayseri'den sabah kalkan askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti. Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.

14.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hastalar ile refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

A400M uçağı, 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ve 12 sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak üzere TSİ 16.00'da Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

Kayseri'den sabah kalkan askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, İsrail, Mısır, Gazze, Ariş, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarından etkilenen hastalar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
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