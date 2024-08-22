İsrail Saldırılarıyla Yerinden Edilen Filistinliler Zor Koşullarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden saldırılarıyla evlerini yıktığı ve zorla yerinden ettiği Filistinliler, elektrik ve su gibi temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak mülteci kamplarına ve okullara sığınan Filistinliler, basit şilteler üzerinde yerlerde uyuyor, yemek yapmak için odun ve kağıtlarla ateş yakıyor.

Başlarının üzerinde bir çatı dahi olmayan ve derme çatma çadırlarda kalan Gazze halkı, çevrede çoğalan böcek ve sürüngenleri uzaklaştırmak için geceleri kaldıkları çadırların çevresinde ateş yakıyor.

Bir bölgeden diğerine gidebilmek için hiçbir ulaşım aracının olmadığı Gazze'de insanlar sadece gündüzleri bulabildikleri eşek arabalarını kullanıyor.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda küçük bir çadırda kalan Sümeyye Ebu Haşiş, İsrail bombardımanları ve ambulans sesleri altında odun ve kağıtlardan yaktığı ateşte çocukları için konserve yiyeceklerden akşam yemeği hazırlıyor.

Filistinli anne, tüm eksikliklerin ortasında ailesini doyurmak için çabalarken, eşi ise kumaş ve naylonlardan yapılmış çadırda İsrail saldırıları nedeniyle korku yaşayan çocuklarını neşelendirmeye çalışıyor.

Gazzeli baba, gündüz güneş enerjisiyle şarj ettiği küçük el feneriyle yaşadıkları ağır durumdan biraz olsun çıkabilmeleri için çocuklarına basit oyunlar oynatıyor.

Bölge sakinleri hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de telefonlarını şarj etmek için güneş enerjisini kullanıyor. Güneş enerjisini sağlayan paneller yaygın bir şekilde bulunmuyor ve sadece birkaç saatlik ihtiyacı karşılayabiliyor.

Umutlar savaşın bitmesi yönünde

Çadırda yaşayan Filistinli ihtiyar kadın Vatife Ebu Haşiş, yerinden edildiği Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde ailesiyle birlikte geçirdiği güzel günleri yad ederken, daha önce huzurlu hissettiği karanlık gecelerde artık korku ve acının hakim olduğunu söylüyor.

Yüksek sıcaklıkların da bunalttığı Ebu Haşiş ailesindeki çocuklar, havalandırmanın olmadığı, sıcaklığı içeride tutan naylon çadırlarda cilt hastalıklarına yakalanıyor.

Evlerine dönüp acı ve korkudan uzak yaşamak isteyen Ebu Haşiş ailesi, sevdiklerinden birçoğunu yaşamdan koparan ve hayatlarını alt üst eden İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesini umuyor.

İmkansızlıklar Gazzelileri ilkel zamanlara götürdü

Filistinli anne Sümeyye Ebu Haşiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinden edilmenin ve savaşın acısını yaşadık. Şimdi de temel yaşam ihtiyaçlarından, yemek pişirmek için elektrik ve tüpten yoksun bir çadırda yaşıyoruz. Kullandığımız her şey ilkel, hatta ayakkabı ve kıyafet bile az bulunuyor." dedi.

Ebu Haşiş, "Gece olunca korkularımız artıyor. Çünkü karanlık her yeri kaplıyor. Biz de ay ışığını veya varsa zayıf bir el feneri kullanıyoruz ki o da çok az aydınlatıyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarına değinen Ebu Haşiş, "Çocuklar geceleri şiddetli bombardıman sesleri yüzünden uyuyamıyor ve korkudan titriyorlar. Ne kadar çok korktukları yüzlerinden okunuyor." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, 17 Ağustos'ta, "Gazze'deki birçok çocuk gördüklerini düşünmekten ve korkudan uyuyamıyor. Çocukların başa çıkması gereken çok fazla şey var. Bence bu durum uluslararası toplumun harekete geçmesi ve çocuklara öncelik vermesi için bir çağrı. Eğer böyle devam ederse, korkarım ki gelecek çok daha kasvetli olacak." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'de çok sayıda Filistinli aile, Ebu Haşiş ailesi gibi temel ihtiyaçlardan yoksun ve korku ve endişenin kol gezdiği şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarında evlerini ve sevdiklerini kaybeden Gazzeliler, bir an önce şiddetli bombardımanlardan, yıkımdan, ışığın olmadığı karanlık gecelerden uzakta güvenli bir hayata dönmeyi ümit ediyor.

Bombardıman sesleri altında uyumaya çalışıyorlar

Filistinli Salim ailesi, çocuklarıyla birlikte çadırlarının dışında yaktıkları ateşin başında otururken, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentine yönelik saldırılarının sesleri gecenin karanlığını deliyor.

Salim ailesi, tahta, naylon ve kağıt yakarak gecenin karanlığını aydınlatarak çocuklarının korkularını biraz olsun dindirmeye çalışıyor.

Ateşkes haberi umuduyla dinlenen radyo

Salim ailesinin babası Ebu Muhammed, ateşkesin ilan edildiğini duymak ve terk etmek zorunda kaldıkları şehirlerine dönebilmek umuduyla radyoda haberleri dinliyor.

Çadırlarını aydınlatacak hiçbir şeyleri olmayan Salim ailesi, yemeği yaktıkları ateşte pişirmeye, karanlık için ise ay ışığından faydalanmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'ne kısıtlı bir şekilde insani yardımın ulaşmasına izin verilse de İsrail saldırılarının yoğunluğu, uzun süredir devam etmesi ve yerinden edilenlerin sayısının halkın çoğunluğunu çoktan aşması nedeniyle bu yardımlar Gazzelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetmiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.