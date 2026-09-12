Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler - Son Dakika
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Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler

Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler
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Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin çadırına İsrail askeri aracından açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Filistinli anne İman Şelluf, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından karnındaki 7 aylık bebeğin ölümünden saatler sonra yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda başından vurulan Filistinli genç anne İman Şelluf ve karnındaki 7 aylık bebeği hayatını kaybetti.

GENÇ ANNE İLE KARNINDAKİ BEBEĞİ KURTARILAMADI

Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne kaldırılan 27 yaşındaki İman Şelluf ve karnındaki bebeği, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren anne ve bebeği, Nasır Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İman'ın akrabalarından İsmail Ebu Maşi, yaptığı açıklamada, Şelluf'un çadırının içinde bulunduğu sırada İsrail askeri aracından açılan ateşte başından vurulduğunu ve ardından Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Bebeğin, annesinin vurulmasının ardından anne karnında 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştığını belirten Ebu Maşi, bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından aynı gün annesinin de yaralarına yenik düşerek hayatını kaybettiğini aktardı.

Ebu Maşi, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, İsrail'in her gün devam eden saldırıları sebebiyle Gazze'de ateşkesin hissedilmediğini vurguladı.

"ÇADIRI AÇTIĞIMDA KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ"

Bebeğin nenesi Vadfe Ebu Maşi, anne İman'ın vurulduğu anı anlatarak, çadırların yakınında bir ses duyduklarını, ancak ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını aktardı.

Ailenin kaldığı çadırların birbirine bitişik olduğunu ve aralarında sadece kumaş parçalarının bulunduğunu belirten Ebu Maşi, torunlarından birinin sorması üzerine İman'ın çadırına gittiğini ifade etti.

Ebu Maşi, "Çadırı açtığımda İman'ı, bir İsrail askeri aracından açılan ateş sonucu başından vurulmuş, kanlar içinde yatarken buldum." dedi.

Ulaşım imkanlarının yetersizliğine rağmen Şelluf'u karnındaki bebeğiyle birlikte Nasır Hastanesi'ne taşıdıklarını söyleyen Ebu Maşi, bebeğin anne karnında 4 gün kaldığını, doktorlar tarafından çıkarılmasına rağmen kurtarılamadığını ve Şelluf'un da aynı gün yaşamını yitirdiğini acı içinde dile getirdi.

Gazze'de yüz binlerce Filistinli; evlerinin yıkılması, hasar görmesi ve göçe zorlanmaları sebebiyle su, kanalizasyon ve elektrikten yoksun, sıcaktan, soğuktan ve yağmurdan korunamadıkları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 627 kişi yaralandı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği soykırımda ise toplam can kaybı 73 bin 783'e, yaralı sayısı ise 174 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler - Son Dakika

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