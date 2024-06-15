İsrail Saldırısında 1 Bebek Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 1 Bebek Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sivil savunma ve sağlık ekipleri enkaz altında ölü ve yaralı arama çalışmalarına devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ise 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

15.06.2024 02:13
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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 bebeğin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir bebek hayatını kaybedetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralı aramaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 1 Bebek Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika

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