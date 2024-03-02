İsrail Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bir hastane yakınlarına düzenlediği saldırıda, 2'si sağlık personeli olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Saldırıda, BAE Doğum Hastanesi'nin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar hedef alındı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'i ambulanslar, hastaneler ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.

02.03.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir hastane yakınlarına düzenlediği saldırıda 2'si sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, aralarında ilk yardım görevlisi Abdulfettah Ebu Meri ve hemşire Salim Cuma Şerab'ın da olduğu 11 kişi öldürüldü, 50 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'i, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ambulanslar, hastaneler ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Bu saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sağlık personeli öldü ve yaralandı.

Refah kenti ise İsrail'in "güvenli olduğu" iddiasıyla halkı zorla güneye sürmesinden sonra Gazze'deki en kalabalık kent haline geldi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:48 Bahçelievler’de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu
13:41 Vicdansızlığın bu kadarı Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu Vicdansızlığın bu kadarı! Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti, 50 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement