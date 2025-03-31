İsrail Saldırısında 14 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 14 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kızıl Haç, Refah'taki saldırıda 14 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

31.03.2025 04:16
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Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 5'i sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 14 sağlık görevlisinin hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadıklarını bildirdi.

Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, saldırının kendilerini derinden sarstığı ve büyük şok yaşadıkları belirtilerek, "Bu çalışanlar ve gönüllüler, başkalarına destek vermek için hayatlarını riske attılar. Derin üzüntü içindeyiz ve aileleri, sevdikleri ve meslektaşlarıyla acılarını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar'ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayından dün yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğünden bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucu 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü ancak 9'uncu ilk yardım görevlisinin hala kayıp olduğu ve İsrail tarafından alıkonulduğunun düşünüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 14 Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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