İsrail Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında 2 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi yaralandı.

23.12.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı et-Taybe beldesinde bir okulun yanına hava saldırısı düzenledi.

Bir grup insanı hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılması, bombardımanlar ile savaş uçağı ve dron uçurmak gibi eylemlerle İsrail ordusu, ateşkesi en az 287 kez ihlal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 20:59:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.