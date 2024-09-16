İsrail Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, kuzeydeki Beyt Hanun bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.