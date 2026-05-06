İsrail Saldırısında 5 Yaşındaki Kız Kısmi Felç Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında 5 Yaşındaki Kız Kısmi Felç Geçirdi

İsrail Saldırısında 5 Yaşındaki Kız Kısmi Felç Geçirdi
06.05.2026 02:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki okula yapılan saldırıda yaralanan 5 yaşındaki Mese el-Avadiyye, kısmi felç geçirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı bir okulu hedef alan saldırısında kafasından yaralanan 5 yaşındaki Mese el-Avadiyye kısmi felç geçirdi.

Mese'nin babası Yusuf el-Avadiyye, İsrail saldırısında yaşadıklarını Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde AA muhabirine anlattı.

Avadiyye, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan olduklarını belirterek, yerinden edilerek bölgedeki Halife Okulu'na sığındıklarını söyledi.

İsrail saldırısına ilişkin Avadiyye, "Sabah saat 6 civarında üzerimize rastgele ateş açmaya başladılar. Aslında bu alışık olduğumuz bir durum. Mese dahil 3 çocuğum var. Çocuklarımı uzaklaştırmak istedim." diye konuştu.

Avadiyye, "Kaldığımız odada bir delik vardı ve ben orayı metal levhayla kapatmıştım. İlk olarak Mese'yi kucağıma aldım, onu güvenli bir yere götürmek için hareket ettirdiğimde bir an ellerime baktım ve her yerin kan içinde olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Şok geçirdiğini söyleyen Avadiyye, bağırarak yardım istediğini ve ardından küçük kızının hastaneye nakledildiğini anlattı.

Avadiyye, "Mese hemen acil servise alındı. Çünkü kafasından isabet almıştı. Ardından onu yoğun bakıma aldılar. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kaldı. İkinci gün bir ameliyat geçirdi; kafasındaki mermiyi çıkardılar, yarayı temizlediler. İki gün sonra çok şükür yoğun bakımdan çıktı ve Şifa Hastanesi'nde bir odaya alındı." diye konuştu.

Filistinli baba, kızının durumuna ilişkin, "Şu an vücudunun sağ tarafında, eli ve ayağı felçli durumda. Ayrıca çenesinde de sorun yaşıyor. Hareket etmekte zorlanıyor. Şu an bu uzuvlarını hiç hareket ettiremiyor ama inşallah zamanla ve fizik tedaviyle daha iyi olacak." dedi.

"Savaş her geçen gün öncesinden daha acı hale geliyor"

Avadiyye, İsrail'in son 7 aydır Gazze'nin kuzeyinde "bambaşka bir vahşet uyguladığına" vurgu yaparak, "Savaş her geçen gün öncesinden daha acı hale geliyor. İlk günden bu yana kuzeyden hiç ayrılmadım, durum hiç bu kadar korkunç olmamıştı. Eskiden bombalamalar olsa da 'burası güvenli' dediğimizde gerçekten güvenli hissederdik. Ama şimdi tüm sınırları aştılar, artık hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini de hedef aldığına dikkati çeken Avadiyye, "BM okullarına, UNICEF'e bağlı yerlere, sığındığımız her yere saldırıyorlar. Etrafımızdaki her şeyi bırakıp doğrudan üzerimize ateş açıyorlar. Ne herhangi bir devleti, ne Arap ülkelerini, ne bir kurumu, ne de yabancı bir gücü dikkate alıyorlar." dedi.

"Hedefte çocuklar var"

"Asıl sorun şu ki, hedefte çocuklar var." diyen Avadiyye, İsrail saldırılarının en büyük kurbanlarının Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekti.

Avadiyye, "Bu çocukların günahı ne? Bedeli onlar ödüyor. Biz kendi halimizde insanlarız, etrafımızda olup bitenlerle bir ilgimiz yok. Tek istediğimiz onurlu ve huzurlu bir yaşam. Her sabah çocuklarım bu savaştan sağ kurtulsun diye dua ediyorum. İnsan huzurdan, istikrardan ve evinde yaşamaktan başka ne ister ki? Üç dört yıldır çadırlardan okullara, sokaklara savrulup duruyoruz." şeklinde konuştu.

Yaralanan kızının İsrail saldırıları başladığında 2 yaşında olduğunu hatırlatan Avadiyye, "Hayatımız savaşın içinde geçiyor. Artık içimizde bu savaşın biteceğine dair en ufak bir umut kırıntısı bile kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Avadiyye, Mese'nin her şeyin farkında olduğuna vurgu yaparak, "Kızım çok sinirli, sürekli bir öfke hali içinde. Elini ve ayağını hareket ettirememeyi kabullenemiyor." dedi.

Kızının kafasına isabet eden kurşunu gösteren Avadiyye, "Doktorlar kızımın kafasından bunu çıkardıklarını söyledi. Kızımın yaşaması tam bir mucize. Allah'ın bize bir lütfudur. Ben ilk başta küçük bir şarapnel parçası sandım. Ama doktor mermiyi gösterince 'Şükret, niyetin temizmiş ki kızın hayatta kalmış' dedi." ifadelerini kullandı.

Çocuklar arasındaki yaralanmalarda artış görülüyor

Şifa Hastanesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Doktor Hazim Hamid Kahil de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son dönemde Quadcopter tipi silahlı dronlar ve çeşitli insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda başından yaralanan kişi sayısının çok fazla arttığını söyledi.

Mese'nin hastaneye ağır yaralı bir şekilde getirildiğine dikkati çeken Kahil, aldığı isabet nedeniyle küçük kızın beyninde hasar oluştuğunu belirtti.

Kahil, "Ameliyatta yaralı bölge titizlikle temizlendi; şarapnel parçaları, mermi ve parçalanmış kemik dokuları beyinden çıkarıldı. Beyin zarı onarıldı, kemikler doğal yapısına uygun şekilde yerine yerleştirildi. Ardından yaklaşık bir gün yoğun bakımda kaldı." diye konuştu.

Mese'nin durumunda iyileşmenin gözlemlendiğini söyleyen Kahil, "Şu an bilinci açık ve genel durumu iyi. Vücudunun sağ tarafında kısmi felç durumu var. İlk geldiğinde sağ tarafı tamamen felçliydi ancak hareketlerinde iyileşme belirtileri başladı." ifadelerini kullandı.

"Maalesef çocuklarda bu tarz yaralanmalarla çok sık karşılaşıyoruz." diyen Filistinli doktor, yaralı çocuklara tüm güçleriyle sağlık hizmeti verdiklerini vurguladı.

Kahil, "Şifa Hastanesi'nde ciddi malzeme eksiklikleri yaşıyoruz. Kanamayı durdurmak için kullandığımız tıbbi malzemeler yetersiz. Cerrahi mikroskobumuz zarar gördü ve kullanılamaz halde. Omurga sabitleme cihazlarımız, vidalarımız, boyun fıtığı ameliyat ekipmanlarımız eksik. Eldeki imkanlarla yaralıları ve hastaları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde sözlerine son verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 5 Yaşındaki Kız Kısmi Felç Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:16:53. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 5 Yaşındaki Kız Kısmi Felç Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.