İsrail Saldırısında Al Jazeera Muhabiri ve Kameraman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Al Jazeera Muhabiri ve Kameraman Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin hükümeti, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak İsrail saldırısı sonucu gazetecilerin öldüğünü belirtti. Al Jazeera, gazetecilerin Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yıkılan evinin görüntülerini almak için bölgede bulunduklarını ifade etti. İsrail'e ait bir insansız hava aracının gazetecileri hedef aldığını ve saldırıya uğradıklarını aktaran Al Jazeera, cenazelerin hastaneye nakledildiğini bildirdi. Gazeteci sayısının 165'e yükseldiği belirtilerek uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarının soruşturulması ve Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

31.07.2024 21:21
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını belirtti.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gul ve Rifi'yi doğrudan hedef aldığını belirten Al Jazeera, gazetecilerin Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminden sonra bölgeden ayrıldıkları sırada seyir halindeyken saldırıya maruz kaldıklarını aktardı.

Gul ve Rifi'nin olay yerinde hayatlarını kaybetmesinin ardından cenazeler, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Al Jazeera Muhabiri ve Kameraman Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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