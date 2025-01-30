İsrail saldırısında Filistinli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırısında Filistinli çocuk ağır yaralandı

İsrail'in Tulkerim kentine düzenlediği saldırılarda 11 yaşındaki Saddam Iyad Receb ağır yaralandı.

30.01.2025 20:47
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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği saldırılarda Filistinli bir çocuk ağır yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrail askerlerinin Tulkerim'e düzenlediği saldırılarda Saddam Iyad Receb isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuk ağır yaralandı.

Görüntülerde bir binanın önünde duran Receb'in İsrail askerlerinin ateş açması sonucu acı içinde yere yığıldığı görüldü.

İsrail askerlerinin hedef aldığı Receb, bir dakika boyunca yerde hareketsizce yattı ve daha sonra koltuk değnekli bir adam ağır yaralanan çocuğun başına gelerek taşımaya çalıştı.

İsrail'in Tulkerim'e düzenlediği saldırılarda gerçek mermiyle ağır yaraladığı Receb'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Kefr el-Lebed köyünden olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin görüntülere ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampını 4 gündür kuşatmaya devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere sık sık baskınlar yaptığını, altyapıyı tahrip ettiğini, Filistinli yüzlerce aileyi de zorla yerinden ettiğini aktarıyor.

İsrail'in 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşıdığı saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılar ise 10. gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e saldırılarında şu ana kadar 17 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Cenin'deki saldırıları kapsamında Filistinlileri yerinden ederek yaklaşık 100 evi yıktı.

Görgü tanıkları İsrail insansız hava araçlarının desteğine ek olarak Cenin'e takviye kuvvet gönderdiğini ifade etti.

İsrail'in dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında da 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 892 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırısında Filistinli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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