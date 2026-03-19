İsrail Saldırısında RT Muhabirleri Yaralandı
İsrail Saldırısında RT Muhabirleri Yaralandı

19.03.2026 16:04
Lübnan'da İsrail saldırısında RT muhabiri ve foto muhabiri yaralandı, hastanede tedavi altındalar.

Russia Today (RT) kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralandığı bildirildi.

RT'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan'ın güneyindeki bir köprü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail saldırısında yaralandı.

Kanalın açıklamasında her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtilerek, "Merminin şarapnelleri uzuvlarına hafif şekilde isabet etti, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgileri bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medya sıkça paylaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre gazeteciler, İsrail ordusunun Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü hedef aldığı saldırı sırasında yaralandı. İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güney-kuzey bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki köprülerden ikisini vurmuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya uygulaması Telegram'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de iki yüz gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." dedi.

Üstelik füzenin, "önemli bir stratejik askeri hedefe" değil, bir haber çekiminin yapıldığı noktaya isabet ettiğine dikkati çeken Zaharova, gazetecilere acil şifa diledi.

Zaharova, "Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, AA muhabirinin saldırıya ilişkin sorusuna henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı. 19.03.2026 17:19:37.
Advertisement
