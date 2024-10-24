İsrail Saldırısında Sağlık Çalışanları Yaralandı

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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde sağlık görevlilerinin topçu ateşiyle yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından yapılan topçu ateşinin ez-Zuveyde beldesindeki Selahaddin Caddesi üzerinde sağlık çalışanlarını taşıyan bir yolcu otobüsünün yanına düştüğü bildirildi.

Otobüsün yanına düşen top mermisinden dağılan şarapnel parçalarıyla çok sayıda sağlık çalışanının yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yaralanan sağlık çalışanlarının sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.