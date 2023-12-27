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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, 6 hafta önce Tulkerim kentine düzenlediği saldırıda yaralanan Abdulkerim Bedirat'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Bedirat, İsrail'e ait bir insansız hava aracından atılan füze parçalarıyla yaralanmış ve Nablus'ta tedavi altına alınmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 312'ye yükseldi.

İsrail saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
27.12.2023 - 19:25,
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İsrail güçlerinin, 6 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 6 hafta önce Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen füzeli saldırıda ağır yaralanan Abdulkerim Bedirat'ın (24) bugün öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, Bedirat'ın 14 Kasım'da İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) atılan füze parçalarıyla karnından yaralandığını ve Nablus'ta bir hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 312 oldu.

Kaynak: AA
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