İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'ne üye olmayı istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'ne üye olmayı istedi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olmak istediğini açıkladı. Ben-Gvir, cesur kararlar alarak İsrail'in güvenliğini sağlamak ve caydırıcılık oluşturmak gerektiğini belirtti. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise istifaları memnuniyetle karşılayarak aklıselim bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

10.06.2024 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istedi.

Ben-Gvir, Gantz ile Eisenkot'un, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Öte yandan ana muhalefet lideri Yair Lapid, istifaları memnuniyetle karşılayarak bunun "önemli ve isabetli bir karar" olduğunu belirtti.

Lapid, "Bu aşırılık yanlısı hükümeti düşürmenin ve esirleri geri getirecek, güvenliğini ve İsrail'in uluslararası konumunu yeniden tesis edecek aklıselim bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ise istifaların geç de olsa iyi olduğunu ve "Siyonist koalisyon kurma zamanının geldiğini" dile getirdi.

Gant ve Eisenkot'un hükümetten çekilmesi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

Ancak Gantz ile Eisenkot'un istifası hükümetin düşeceği anlamına gelmiyor. İsrail'de hükümetin kurulması ve görevde kalması için 120 milletvekilinden 61'inin güvenoyunu alması gerekiyor. Mevcut hükümet ise Gantz ile Eisenkot'tan önce dahi mecliste 64 milletvekilinden güvenoyu almıştı.

Öte yandan söz konusu istifalarla, Netanyahu karşıtı muhalefetin ve İsrailli esir yakınlarının Hamas'la esir takası anlaşması yapılması konusunda yaptıkları baskının artacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA

Yair Lapid, Hükümet, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'ne üye olmayı istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'ne üye olmayı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement