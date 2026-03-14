İsrail Savaş Uçağı Düşmekten Kurtuldu

14.03.2026 21:16
İsrail ordusu, İran semalarında bir uçağın son anda düşürülmekten kurtulduğunu açıkladı.

TEL İsrail ordusu, İran'a saldırılar düzenleyen savaş uçağının düşürülme girişiminden son anda kurtulduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran semalarında saldırı uçuşları gerçekleştiren İsrail savaş jetinin pilotunun hızlı reaksiyonuyla düşürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

İsrail savaş uçağının tipi ve modeline ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayan açıklamada, olayın incelendiği ve elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

