İsrail Saldırılarında 5 Ölü, 10 Yaralı

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İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzey ve orta kesimlerinde çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.