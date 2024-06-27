İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürebiliriz - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürebiliriz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı 'taş devrine' döndürme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Gallant, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiklerini belirtti. İsrail ile Lübnan arasında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

27.06.2024 20:09
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı "taş devrine" döndürme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

The Washington Post'un haberine göre, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrail heyeti ile Amerikalı muhatapları, devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinin ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştı.

Liberman'dan Netanyahu hükümetine eleştiri

Öte yandan İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Binyamin Netanyahu hükümetinin performansını eleştirdi.

Liberman yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin güneyde (Gazze) de kuzeyde (Lübnan) de bir karar verip kazanamadığı, İsrail halkını güvenliğe kavuşturamadığı ve vatandaşlara güvenlik duygusunu yeniden kazandıramadığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürebiliriz - Son Dakika

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