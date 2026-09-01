İsrail, Hamas yetkilisini kaçırdığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail, Hamas yetkilisini kaçırdığını iddia etti

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İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyduklarını öne sürdü. Filistinli kaynaklar ise operasyonun başarısız olduğunu ve suikast girişiminin engellendiğini belirtti. Saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne bu sabah hava bombardımanıyla desteklenen saldırıda üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyarak kaçırdıklarını iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, yayımladığı video açıklamada, Gazze'de üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyarak kaçırdıklarını ileri sürdü.

Katz, Hamas'ın üst düzey isminin alıkonularak kaçırıldığı saldırının İsrail askerlerince mi yoksa İsrail destekli milis gruplarca mı yapıldığına ilişkin ise detay vermedi.

The Jerusalem Post, İsrail ordu kaynaklarının, İsrail'in üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoymak için Gazze'deki milis gruplarıyla işbirliği yaptığına dair iddiaları yalanlamadığını aktardı.

Öte yandan Filistinli güvenlik kaynakları, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonun başarısız olduğunu ve Filistinli güvenlik yetkilisinin suikast girişiminden kurtulduğunu belirtti.

Kaynak, "İsrail özel kuvvetlerinin" Gazze'nin El-Katib bölgesinden motosikletlerle İsrail koruması altında geri çekildiğini kaydetti.

Filistin basınına göre, İsrail'in desteklediği milis gruplar, Gazze kentinin batısına sızma girişiminde bulunmuştu. Sızma girişiminin fark edilmesi üzerine Filistinli gruplarla İsrail destekli milisler arasında çatışmalar yaşandığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun, sızma girişiminde bulunan milis grupların geri çekilmesine destek için Gazze kentinin batısına çok sayıda hava saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısına düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısında, biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamas yetkilisini kaçırdığını iddia etti - Son Dakika

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