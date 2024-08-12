İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını eleştirdi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını "saçmalık" olarak değerlendirdi.

İsrail'deki "Walla" sitesinin haberine göre, Gallant, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Gallant, görüşmede Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılar konusundaki tutumunu eleştirdi.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" kazanılması yönündeki açıklamalarını eleştiren Gallant, "Bu saçmalık, tamamen saçmalık." ifadesini kullandı.

Gallant, ayrıca Lübnan'da bir savaş olasılığına işaret ederek, mevcut koşulların savaşın başlangıcındaki koşulların tam tersi olduğunu söyledi.

Esir takası anlaşmasının gecikme nedeni İsrail

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas ile Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi konusunda müzakere edilen anlaşmada yaşanan gecikmesinin İsrail'den kaynaklandığını belirtti.

Gallant, ordunun Philadelphia Koridoru olarak bilinen Mısır-Gazze sınır hattından 2 ay ayrılması durumunda dahi "hiçbir şey olmayacağını" ifade etti.

İsrail'in "dönüm noktasında" olduğunu, anlaşma ve savaş olmak üzere iki ihtimal bulunduğunu ifade eden Gallant, "Ben ve güvenlik teşkilatı ilk alternatifi destekliyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri devam ederken, Philadelphia Koridoru'nun İsrail kontrolünde olması ve Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönerken denetlenmesi gibi şartlar öne sürmüştü.

Başbakanlık Gallant'a yanıt verdi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Gallant'ın açıklamalarına cevap verdi.

Netanyahu, açıklamada, Gallant'ı "İsrail karşıtı söyleme başvurarak, esir takası anlaşması ihtimaline zarar vermekle" suçladı.

Gallant'ın, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı hedef alması gerektiğini belirten Netanyahu, İsrail açısından "Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerinin ortadan kaldırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını" sağlayacak "mutlak zaferin" tek seçenek olduğunu kaydetti.

Netanyahu, bu direktifin bütün kabine ve Gallant için bağlayıcı olduğuna işaret etti.