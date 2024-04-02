İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini bildirdi.

Gallant, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardımların dağıtımında kolaylıklar sağlama ortağı uluslararası örgütlerle çalışmaya bağlı olduğunu savundu.

Gazze'de WCK çalışanı 7 kişinin öldürüldüğü olayı "trajik" şeklinde niteleyen Gallant, bununla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini aktardı.

İsrailli Bakan, savunma kurumuna gerekli adımları atması ve profesyonel bir soruşturma ekibinin kurulması talimatı verdiğini belirtti.

Gallant, ayrıca uluslararası örgütlerle de ortak bir birimin oluşturulması talimatı verdiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişiyi öldürmesine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız."

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.