YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi

İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini bildirdi. Gallant, Gazze'de WCK çalışanı 7 kişinin öldürüldüğü olayı 'trajik' şeklinde niteleyerek, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve uluslararası örgütlerle ortak bir birimin oluşturulacağını belirtti.

02.04.2024 22:01  Güncelleme: 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini bildirdi.

Gallant, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardımların dağıtımında kolaylıklar sağlama ortağı uluslararası örgütlerle çalışmaya bağlı olduğunu savundu.

Gazze'de WCK çalışanı 7 kişinin öldürüldüğü olayı "trajik" şeklinde niteleyen Gallant, bununla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini aktardı.

İsrailli Bakan, savunma kurumuna gerekli adımları atması ve profesyonel bir soruşturma ekibinin kurulması talimatı verdiğini belirtti.

Gallant, ayrıca uluslararası örgütlerle de ortak bir birimin oluşturulması talimatı verdiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişiyi öldürmesine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız."

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı
    23:20 Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

    Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.


22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
22:23 Aslan kaldığı yerden devam Galatasaray, Hatayspor’u 1-0 yendi Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 23:22:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı, WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement