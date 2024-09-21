İsrail, Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu

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Gazze'de İsrail'in saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. 13 çocuk ölenler arasında.

21.09.2024 15:27
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- İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu: 13'ü çocuk 21 ölü, 30 yaralı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze'de yerinden edilen sivillerin barındığı bir okula gerçekleştirdiği saldırıda 13'ü çocuk 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin güneyindeki binlerce sivilin sığındığı El Zeitoun Okulunu bombaladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Ölenler arasında 13 çocuk, 6 kadın olduğu aktarıldı. Korkunç katliamun soykırım suçu teşkil ettiği belirtilirken, İsrail'in bombaladığı barınma merkezlerinin sayısının 181'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu korkunç katliamı gerçekleştiren İsrail işgalini ve sivillere, çocuklara, kadınlara yönelik devam eden katliamları kınıyor, tüm dünya ülkelerini yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçları kınamaya çağırıyoruz. Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinden İsrail işgalini ve ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz. Uluslararası toplumu ve tüm uluslararası kuruluşları, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun ve akan kanın durdurulması için işgale baskı yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail, Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu - Son Dakika

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