İsrail, son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 740'a çıktığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Baskınların işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra El Halil, Ramallah, Beytüllahim, Tubas ve Nablus kentlerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin baskınları sırasında Filistinlileri darp ve tehdit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 7 bin 740'a çıktığı ifade edildi.