İsrail, Şuafat Mülteci Kampı'na El Koyma Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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İsrail, Şuafat Mülteci Kampı'na El Koyma Girişiminde Bulundu

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UNRWA, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki tesislerine el koyma tehdidinden endişeli.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki tesislerine el koymak üzere olduğunu bildirdi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'nda bulunan kuruma ait tesislere yönelik el koyma girişimleri nedeniyle son derece endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail makamlarının Şuafat Mülteci Kampı'ndaki tesislere yasa dışı bir şekilde el koymasının an meselesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeler oldu. Bu olaylar bağlamında Kudüs Belediyesi ile bağlantılı kişiler Şuafat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA tesislerine izinsiz girmiş. UNRWA'nın kamptaki tesisleri de okullar ve kompleksin yanı sıra sağlık merkezi ve sosyal hizmetler ofisinden oluşan komplekslerden ibaret." denildi.

İsrail belediyesine bağlı kişilerin UNRWA tesislerinin kapı kilitlerini kırarak zorla girdiği aktarılan açıklamada, "Kudüs Belediyesi gözetiminde çalışan müteahhitler de boyama ve diğer bazı işler yapmaya başlamışlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA tesislerinin, BM ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları uyarınca uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Şuafat Mülteci Kampı'nın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer aldığı aktarılan açıklamada, "Bu olaylar, UNRWA'ya ait Kalendiya eğitim merkezine yakın zamanda gerçekleştirilen yasa dışı girişlerle eş zamanlı olarak yaşanıyor." denildi.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Şuafat Mülteci Kampı'na El Koyma Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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