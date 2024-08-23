İsrail, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin orta kesimindeki Hama şehrinde bulunan İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

23.08.2024 21:16
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İsrail'in, Suriye'nin orta kesimindeki Hama şehrinde bulunan İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail savaş uçaklarının Hama'nın güneyindeki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Hattap askeri mühimmat deposu ile batısındaki 47. Tugay Üssü'ne saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail ve Suriye yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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