İsrail, Suriye'nin Halep ilindeki havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi

FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.